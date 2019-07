Die Eltern des nach nordkoreanischer Haft gestorbenen US-Studenten Warmbier erheben Anspruch auf einen Frachter aus dem kommunistischen Land.

Das Schiff war im Mai in Indonesien festgesetzt und von den USA beschlagnahmt worden, da es mit Lieferungen von Kohle und Maschinen die Sanktionen gegen das Land unterlaufen haben soll. Die Warmbiers verlangten heute vor einem Gericht in New York, dass ihnen das Schiff überlassen wird. Hintergrund ist, dass ein anderes US-Gericht Nordkorea zur Zahlung von 500 Millionen Dollar Schadenersatz an die Familie verurteilt hatte. Sie hat bislang aber kein Geld erhalten.



Ihr Sohn war im Jahr 2016 während einer Reise in Nordkorea festgenommen und wegen des Vorwurfs feindlicher Handlungen gegen den Staat zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Dort fiel er ins Koma und wurde 2017 in die USA gebracht, wo er starb. Die Eltern glauben, dass er zu Tode gefoltert wurde.