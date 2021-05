Wegen der Verzögerungen bei Impfstofflieferungen hat die EU vom Hersteller Astrazeneca vor Gericht hohe Entschädigungszahlungen verlangt.

Das britisch-schwedische Unternehmen müsse eine Mindeststrafe von zehn Millionen Euro zahlen sowie zehn Euro pro Dosis und jeden Tag Verzögerung, forderten die Anwälte der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten in Brüssel. Sie warfen Astrazeneca in dem Verfahren eine eklatante Verletzung von Vertragspflichten vor. Dies wies der Anwalt des Impfstoffherstelllers zurück. Der Vertrag schreibe lediglich vor, dass das Unternehmen sich bestmöglich anstrenge, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. Astrazeneca habe bisher gut 60 Millionen Dosen an die EU geliefert. Es werde alles dafür

getan, um die Probleme zu beseitigen und die Produktion zu steigern, betonte der Anwalt.

