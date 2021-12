Konkret ging es um einen Rechtsstreit zwischen einem tschechischen TV-Sender für Erwachsenenunterhaltung sowie einem Regisseur, Produzenten und Vertreiber von Pornografie aus Ungarn. Der Sender wirft dem Produzenten vor, sich auf mehreren Websites verunglimpfend über ihn geäußert zu haben. Vor französischen Gerichten beantragte er, die Kommentare zu entfernen und richtigzustellen, außerdem forderte er Schadenersatz. Die französischen Gerichte erklärten sich jedoch für unzuständig.

Der EuGH urteilte am Dienstag in Luxemburg (Rechtssache C-251/20) , dass die französischen Gerichte sehr wohl zuständig sind - aber auch nur für die Schadenersatz-Klage. Und dabei könne es nur um den Schaden gehen, der in Frankreich entstanden sei. Eine Klage auf Korrektur oder Entfernung der Kommentare könne hingegen nur in dem Land, in dem die Kommentare eingestellt wurden, erfolgen. Alternativ sei es für den mutmaßlich Geschädigten möglich, in Tschechien oder Ungarn auf den vollen Schadenersatz zu klagen.