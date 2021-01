Eine internationale Ermittlergruppe hat nach eigenen Angaben die kriminelle Software "Emotet" unschädlich gemacht.

Die Polizeibehörde Europol teilte mit, die weltweite Infrastruktur auf mehreren hundert Rechnern sei zunächst unter Kontrolle gebracht und dann zerstört worden. Der Einsatz habe mehr als zwei Jahre gedauert. Er sei unter deutscher und niederländischer Leitung mit Ermittlern aus insgesamt acht Ländern durchgeführt worden.



Die Software "Emotet" wurde von Kriminellen für sogenannte Cyber-Angriffe eingesetzt. Versteckt in einem unscheinbaren Word-Dokument brach sie in Computernetzwerke ein und eröffnete die Möglichkeit, sensible Daten zu kopieren oder zu blockieren. Die Täter erpressten damit Unternehmen und Behörden.



Allein in Deutschland verzeichnete das Bundeskriminalamt einen Schaden von 14,5 Millionen Euro. Betroffen waren unter anderen das Kammergericht Berlin, die Stadtverwaltung Frankfurt und das Klinikum Fürth.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.