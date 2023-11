Landesweit seien in der Nacht 29 von 38 Kamikaze-Drohnen abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. In Odessa brach als Folge des Angriffs ein Feuer in einem Verwaltungsgebäude eines Energiekomplexes aus. In Saporischschja seien mehrere Infrastrukturobjekte getroffen worden, auch dort entstanden Brände. Verletzte habe es nicht gegeben.

Auch die Regionen Mykolajiw und Cherson, die Hauptstadt Kiew und das westukrainische Chmelnytzkyj meldeten Angriffe in der Nacht.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 18.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.