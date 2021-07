Der Bund rechnet wegen der Hochwasser-Katastrophe mit mindestens zwei Milliarden Euro Schäden bei der Deutschen Bahn sowie für die Wiederinstandsetzung der Straßen.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Alleine der Schaden bei der Bahn werde auf mindestens 1,3 Milliarden Euro beziffert, hieß es.



Zerstörte Brücken, Gleise, Straßen und Mobilfunkmasten in den Hochwasser-Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sollen laut Bundesverkehrsministerium schnellstmöglich wieder instandgesetzt werden. Am Mittwoch will das Kabinett über entsprechende Bundeshilfen entscheiden.

