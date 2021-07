Der Bund rechnet wegen der Hochwasser-Katastrophe mit mindestens zwei Milliarden Euro Schäden an der Verkehrsinfrastruktur.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen allein im Schienennetz der Deutschen Bahn und an den Bahnhöfen Schäden von rund 1,3 Milliarden Euro entstanden sein. Es seien viele Strecken betroffen und teils bis zu 25 Kilometer Länge von den Wassermassen unterspült worden. Auch an den Straßen und Autobahnen gebe es große Zerstörungen. Den internen Berechnungen zufolge gehen dort die Schäden in den Bereich von mehreren hundert Millionen Euro.



Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums sollen nun zuerst zerstörte Brücken, Gleise, Straßen und Mobilfunkmasten in den Hochwasser-Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schnellstmöglich wieder instandgesetzt werden. Am morgigen Mittwoch will das Kabinett über entsprechende Bundeshilfen entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.