Erneut wurde die Region Kiew mit russischen Drohnen angegriffen. Hier ein Foto der letzten Woche. (Alex Babenko/AP/dpa)

In Kiew wurde demnach eine Industrieanlage getroffen. Vier Wohnhäuser seien ebenfalls beschädigt worden, teilte Gouverneur Kalaschnyk mit. Ein Mann sei verletzt worden. In Charkiw hätten Drohnen Schäden an mehreren Gebäuden verursacht. Nach Angaben des Militärs wurden 83 von 147 russischen Drohnen abgefangen. Die russischen Streitkräfte wiederum gaben an, 90 ukrainische Drohnen zerstört zu haben.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.