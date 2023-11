Im Nordwesten Frankreichs gab es einen heftigen Sturm. (AFP / PHILIPPE LOPEZ)

Nach Angaben örtlicher Behörden blockierten umgestürzte Bäume Straßen und Bahnstrecken. Der Zugverkehr wurde in mehreren Regionen eingestellt. Zudem kam es zu Stromausfällen. Betroffen sind mehr als eine Million Haushalte. An der Atlantik- sowie der östlichen Mittelmeerküste gilt Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen.

Auch in den Niederlanden hat das heraufziehende Unwetter Auswirkungen. So wurden etwa in Amsterdam zahlreiche Flüge gestrichen.

Für Teile der Nord- und Ostseeküste gab der Deutsche Wetterdienst eine Warnung heraus. Dort muss ebenfalls mit heftigen Böen gerechnet werden. Aus Nordrhein-Westfalen wurden wegen des Sturms Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs gemeldet.

