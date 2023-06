Nach einem schweren Unwetter räumen Feuerwehrleute Äste eines umgestürzten Baumes von einem geparkten Auto. (Boris Roessler / dpa)

Insbesondere in der Mitte Deutschlands und im Norden kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen, wie die Bahn mitteilte. Wer für Donnerstag oder Freitag ein Ticket gebucht habe, könne die Fahrt auf einen späteren Termin verschieben.

In Nordhessen wurden laut der Polizei Dächer abgedeckt. Etliche Keller seien vollgelaufen und viele Bäume umgefallen, einige auch auf geparkte Autos, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Hagelschäden an Gebäuden. Die Feuerwehr müsse zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Im Raum Kassel kam es zu erheblichen Problemen bei Bus und Bahn. Auch im Sauerland in Nordrhein-Westfalen gab es Überflutungen von Straßen und vollgelaufene Keller. In Baden-Württemberg deckten Windböen ebenfalls mehrere Häuser ab, wie die Polizei Ravensburg mitteilte. Vielerorts wurden Veranstaltungen im Freien abgesagt.

Die Gewitter mit heftigem Regen hatten gestern Nachmittag im Westen und Teilen des Südwestens begonnen. Von dort aus zogen sie weiter über die Mitte Deutschlands Richtung Osten.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.