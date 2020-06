Im Skandal um fehlerhafte Brustimplantate ist eine deutsche Patientin mit ihrer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert.

Die Richter in Luxemburg erklärten, der Sachverhalt falle nicht unter EU-Recht. Damit geht der Fall zurück nach Frankfurt am Main. Die Klägerin verlangt Schadenersatz von der Versicherung des französischen Implantate-Herstellers PIP. Dieser will aber nur für Schäden in Frankreich aufkommen. Weltweit sollen bis zu 400.000 Frauen die mangelhaften und gesundheitsschädlichen Implantate bekommen haben, unter ihnen etwa 5.000 aus Deutschland.



(Rechtssache C-581/18)