Der CDU-Gesundheitspolitiker Henke hat den häufigen Streit über einmal beschlossene Corona-Regeln kritisiert.

Es gebe derzeit keine Maßnahme, die nicht im Nachhinein als übertrieben oder nicht abgestimmt bezeichnet werde, sagte der Präsident der Ärztekammer Nordrhein im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die gesamte Bevölkerung müsse begreifen, dass es um Leben und Tod für viele gehe. Bei den Neuinfektionen in der Altersgruppe 70 plus verzeichne man einen laufenden Zuwachs, zudem stiegen die Zahlen bei der Belegung der Intensivstationen und bei den Todesfällen. Vor diesem Hintergrund müsse man gute Gründe haben, wenn man im eigenen Bundesland keine verschärften Beschränkungen durchsetze.



Henke empfahl, die normalen Kontakte um etwa 70 Prozent zu reduzieren. Bundesweite Ausgangssperren befürworte er dagegen nicht. Auch der Schulbetrieb und einzelne Besuche in Altenheimen müssten, wo es gehe, möglich bleiben.

