Bundesweit wollen heute wieder tausende Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren.

Dazu aufgerufen hat die Initiative "Land schafft Verbindung". Die Organisatoren haben eine Hauptkundgebung in Dessau vor dem Umweltbundesamt angekündigt. Geplant sind zudem Aktionen in Dresden, Hamburg, Kiel, Mainz und Bonn. Tausende Traktoren sollen Straßen blockieren und so für öffentliche Aufmerksamkeit sorgen.



Die Landwirte wehren sich insbesondere gegen eine Reform der Düngeverordnung und gegen das Insektenschutzprogramm der Bundesregierung. Einer der Organisatoren sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Bauern forderten eine von Grund auf neue Agrarpolitik. Die Politik wolle die Landwirtschaft in ihrer jetzigen Form abschaffen.