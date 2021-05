Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen fallen in diesem Jahr um rund 3,2 Milliarden Euro niedriger aus als angenommen.

Das geht aus der Frühjahrs-Steuerschätzung hervor. Auch für 2022 korrigierten die Experten ihre Vorhersage nach unten. Für die Jahre bis 2025 hoben sie ihre Prognose dagegen um 10 Milliarden Euro an.



Zuletzt hatten auch die Hilfsprogramme der Bundesregierung die Steuereinnahmen immer wieder gedrückt, etwa der ermäßigte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie, veränderte Abschreibungsregeln und neue Regeln für das Verrechnen von Unternehmensverlusten. Die Steuerschätzer gehen aber davon aus, dass der Staat in diesem Jahr rund 34 Milliarden Euro mehr einnimmt als im Krisenjahr 2020.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.