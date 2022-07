Verteidigung

Wolfgang Schäuble (Archivbild) (picture alliance / Stefan Gregorowius)

Zur Begründung verwies der CDU-Politiker darauf, dass Helfershelfer von Kremlchef Putin jeden Tag mit einem Atomschlag drohten. In der Zeitung "Welt am Sonntag" plädierte Schäuble dafür, dass Deutschland der Nuklearmacht Frankreich einen finanziellen Beitrag für die Abschreckung leisten soll. Zugleich müsse es mit Paris eine verstärkte strategische Planung geben. Frankreich und Deutschland lägen als Nachbarn so eng nebeneinander, dass es keinerlei Unterschied im Verständnis gemeinsamer Gefahren gebe. Desweiteren sprach sich Schäuble dafür aus, in Abstimmung mit der NATO auch die Briten als weitere Atommacht mit ins Boot zu holen. Die europäische Verteidigungskapazität sei ohne die nukleare Dimension nicht denkbar.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.