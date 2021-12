Die Lebensverhältnisse in Berlin, Stuttgart oder Köln seien eben andere als bei ihm zuhause im Ortenaukreis, sagte Schäuble im Deutschlandfunk . Es gebe auch keine gemeinsamen Medien mehr. Und wenn man keine gemeinsame, geteilte Lebenswirklichkeit, keine gemeinsame Öffentlichkeit und keine gemeinsamen Debatten habe, mache er sich Sorgen um den Bestand der Werteordnung, so Schäuble. Der CDU-Abgeordnete betonte, dass man in einer Demokratie auch gegen Mehrheitsmeinungen demonstrieren dürfe. Am Ende müsse man sich dann aber den rechtlich verbindlichen Entscheidungen beugen. Man müsse das akzeptieren, was von den für die Entscheidung Zuständigen entschieden worden sei. Anderenfalls funktioniere das friedliche Zusammenleben zwischen den Menschen nicht, mahnte Schäuble.