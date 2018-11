Bundestagspräsident Schäuble sieht die CDU in einer Phase neuen Aufbruchs.

Bundeskanzlerin Merkel sei eine unglaublich starke Vorsitzende gewesen, sagte Schäuble auf einer Veranstaltung des Deutschlandfunks in Berlin. Merkel habe viele Veränderungen besser verstanden als ihre Kritiker. Nun öffne sich die Partei für eine neue Zeit. Er hoffe, dass dies auch der SPD gelinge, meinte Schäuble. Dies sei allerdings für die SPD in der Großen Koalition sehr schwierig. Daher habe er nach dem Scheitern von Jamaika auch aus einer gewissen Fürsorge für die Sozialdemokratie für eine Minderheitsregierung plädiert.



Schäuble betonte, Merkel habe selber in der Hand, wie lange sie Kanzlerin bleiben wolle. Angesichts der Regelungen des Grundgesetzes und der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag werde da nichts gegen ihren Willen geschehen können.