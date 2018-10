Bundestagspräsident Schäuble rechnet nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen mit größeren Veränderungen und Diskussionen in den Koalitionsparteien.

Die Landtagswahlen hätten auch Auswirkungen auf die Bundespolitik und damit auf Bundeskanzlerin Merkel, sagte Schäuble in einem Gespräch mit dem Südwestrundfunk. Die Kanzlerin verfüge immer noch über hohe Zustimmungswerte, aber auch sie sei nicht mehr so unbestritten wie sie über drei Legislaturperioden hinweg gewesen sei. Mit Konsequenzen rechne er aber erst nach der hessischen Landtagswahl in gut zwei Wochen, so Schäuble.