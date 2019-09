Digitalisierung und Globalisierung stellen die Politik nach den Worten von Bundestagspräsident Schäuble vor große Herausforderungen.

Verantwortliche Politik müsse versuchen, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie mit den Veränderungen fertigwerden könne, sagte Schäuble am Abend bei einer Veranstaltung in Berlin. Man müsse eine Balance finden zwischen unaufhaltsamer Veränderung und notwendigem Halt. Auch die Wirtschaft sei in der Verantwortung. 70 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik stehe man vor der gemeinsamen Aufgabe, die Soziale Marktwirtschaft unter den Bedingungen von Globalisierung und Digitalisierung neu zu justieren.