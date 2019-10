Bundestagspräsident Schäuble hat es als Schande bezeichnet, dass sich viele Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlten.

Schäuble äußerte sich in Frankfurt am Main zum 70-jährigen Bestehen des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Der Bundestagspräsident betonte, der Angriff auf die Synagoge in Halle habe verdeutlicht, so wörtlich, "wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns in Deutschland bewegen". Jeder habe das Recht, in Sicherheit zu leben. Das sei die Grundlage für das Wohlergehen der Gesellschaft. Dafür müsse der Staat sorgen.



In Halle hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge einzudringen. Als er scheiterte, erschoss er zwei Menschen. Nach seiner Festnahme gab der 27-jährige Deutsche antisemitische und rechtsextreme Motive an.