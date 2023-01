Wolfgang Schäuble (l), ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestags, und Wolfgang Sobotka (ÖVP), Präsident des Nationalrates von Österreich (Roland Schlager/APA/dpa)

Die von Algorithmen gesteuerte Aufmerksamkeitsökonomie zementiere Teilöffentlichkeiten, sagte Schäuble in Wien in einem Festakt zur Wiedereröffnung des sanierten österreichischen Parlaments. Die Gesellschaft verliere die Gewohnheit, sich über die wichtigen Fragen zu verständigen. Genau darauf sei die Demokratie aber angewiesen, sagte der CDU-Politiker. Der Präsident des österreichischen Nationalrates, Sobotka, sprach von einem Vertrauensverlust der demokratischen Institutionen in den vergangenen Jahren. Um diesem Trend und Herausforderungen wie Klimakrise oder Kriegsfolgen zu begegnen, sollten Parlamentarier auf gegenseitigen Respekt achten.

Das Parlamentsgebäude in Wien war vor 130 Jahren in der Kaiserzeit eröffnet worden. Es wurde in den vergangenen fünf Jahren für rund 420 Millionen Euro saniert.

