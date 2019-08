Der Aufsichtsratschef des Fußball-Bundesligisten Schalke 04, Tönnies, lässt sein Amt drei Monate ruhen.

Das gab der Verein nach einer mehrstündigen Sitzung des Ehrenrats bekannt. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass der erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet sei. Vorzuwerfen sei ihm allerdings, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben.



Tönnies hatte in einer Rede gesagt, würden jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanziert, würden Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und nicht mehr, wenn es dunkel sei, Kinder produzieren. Tönnies bat inzwischen um Entschuldigung.