Fußball-Bundesliga

Entlassen: Schalke-Trainer Frank Kramer. (Bernd Thissen / dpa )

Der Bundesliga-Aufsteiger ist derzeit Tabellen-Vorletzter. Zudem war er gestern in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit einem 1:5 bei der TSG Hoffenheim ausgeschieden.

In einer Mitteilung von Schalke wird dessen Sportdirektor Rouven Schröder so zitiert: "Nach dem Aufstieg haben wir uns gemeinsam einem Ziel verschrieben: dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Bis zuletzt waren wir der Überzeugung, dass wir die Trendwende in der bestehenden Konstellation schaffen können. Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen".

Kramer hatte das Traineramt zum Saisonbeginn übernommen. Unter ihm war den Schalkern mit einem 3:1 gegen das derzeitige Tabellen-Schlusslicht VfL Bochum nur ein einziger Sieg gelungen.

Über Kramers Nachfolger ist noch nichts bekannt. In Medien wird der entlassene Trainer des VfL Bochum, Thomas Reiss, als wahrscheinlicher Kandidat genannt.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.