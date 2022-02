Österreichs Bundeskanzler Schallenberg (www.imago-images.de/Belga)

Schallenberg betonte , die Bereitschaft Russlands, weiterzureden, sei ein Erfolg der bisherigen Abschreckung durch Sanktionsandrohungen. Dabei liege alles auf dem Tisch. Die Gaspipeline Nord Stream 2, an der neben Russland auch Deutschland und Österreich beteiligt seien, könne jedoch nicht Kernelement einer Drohkulisse sein, sagte der Außenminister.

Gipfeltreffen zwischen USA und Russland

Unter Vermittlung des französischen Präsidenten Macron hatten Biden und Russlands Staatschef Putin einem Treffen in nächster Zeit zugestimmt. Nach französischen Angaben ist es an die Bedingung gebunden, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschiere. Die Inhalte sollten von den Außenministern Blinken und Lawrow in dieser Woche ausgearbeitet werden.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - OSZE - berief für heute eine Sondersitzung ein. In Brüssel beraten zudem die Außenminister der EU-Staaten über das weitere Vorgehen. Dazu wird auch der ukrainische Ressortchef Kuleba erwartet.

Zwei Tote bei Gefechten

Bei neuen Gefechten im Osten der Ukraine sind nach Angaben von prorussischen Separatisten zwei Menschen getötet worden. Das teilten die Aufständischen im Gebiet Donezk im Nachrichtenkanal Telegram mit. Sie machten die ukrainische Armee dafür verantwortlich. Die Gefechte seien auch in der Nacht zum Montag fortgesetzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Seit Tagen kommt in den Gebieten Donezk und Luhansk immer wieder zu Angriffen. Internationale Beobachter sprechen von einer massiven Zunahme von Verstößen gegen den eigentlich geltenden Waffenstillstand. Die USA befürchten, dass Russland den Konflikt in der Ostukraine schüren könnten, um den Vorwand für einen Einmarsch zu schaffen. Russland hat an der Grenze zur Ukraine etwa 150.000 Soldaten zusammengezogen. Moskau streitet Angriffspläne aber ab.

Wirtschaftssanktionen in Vorbereitung

Die US-Regierung hat Insidern zufolge ein erstes Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet, das auf den Bankensektor abzielt. Vorgesehen sei unter anderem, US-Finanzinstituten die Abwicklung von Transaktionen für große russische Banken zu verbieten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Ziel der Maßnahmen sei es, der russischen Wirtschaft zu schaden.

Ähnlich äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie sagte im ARD-Fernsehen, die von der Europäischen Union und den USA geplanten Finanzsanktionen seien darauf abgerichtet, dass Russland von den internationalen Finanzmärkten so gut wie abgeschnitten werde. Die Wirtschaft sei Russlands Schwachstelle, da sie fast ausschließlich auf fossile Brennstoffe und Energieträger wie Öl, Kohle und Gas ausgerichtet sei.

Bereits jetzt Strafmaßnahmen zu verhängen, lehnte von der Leyen allerdings ab und verwies auf die noch bestehende Chance zur diplomatischen Lösung des Konflikts. Die Entscheidung liege nun bei Präsident Putin.

