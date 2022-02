Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York (picture alliance / | Dennis Van Tine/ Geisler-Fotopress)

Die UNO-Beauftragte für politische Angelegenheiten, DiCarlo, sagte in der kurzfristig einberufenen Dringlichkeitssitzung des höchsten UNO-Gremiums, der Entsendungsbefehl sei ein Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen. Die US-Botschafterin bei der UNO, Thomas-Greenfield, erklärte, der Marschbefehl für russische Soldaten sei der erste Schritt zum vollständigen Einmarsch in die Ukraine. Präsident Putin habe das Minsker Friedensabkommen in Stücke gerissen.

Russlands Vertreter warnt Ukraine

Großbritanniens Botschafterin Woodward warnte für den Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine vor einer humanitären Krise. Der französische UNO-Botschafter de Rivière betonte, gemeinsam mit den europäischen Partnern bereite man gezielte Sanktionen gegen diejenigen vor, die an dieser rechtswidrigen Entscheidung beteiligt gewesen seien.

Dagegen warnte der Vertreter Russlands, Nebensja, die Ukraine vor gewaltsamen Aktionen. Kiew habe militärische Pläne und würde Luhansk und Donezk beschießen. Das könne äußerst gefährliche Folgen haben. China rief im Sicherheitsrat alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf.

Die Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats war von den USA, Großbritannien, Frankreich und weiteren Ländern beantragt worden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.