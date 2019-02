Die Europäische Union und die Arabische Liga kommen heute erstmals zu einem gemeinsamen Gipfeltreffen zusammen.

Bei den zweitägigen Gesprächen im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich soll es unter anderem um eine engere Zusammenarbeit in politischen und wirtschaftlichen Fragen sowie bei der Bekämpfung des Terrorismus gehen. Weitere Themen sind die Kriege in Syrien, Libyen und dem Jemen sowie der israelisch-palästinensische Konflikt. Außerdem soll über die Eindämmung der illegalen Migration gesprochen werden.



Insgesamt werden rund 50 Könige, Präsidenten, Emire und Regierungsvertreter zu dem Gipfel erwartet. Für Deutschland nimmt Bundeskanzlerin Merkel teil. Sie erhofft sich von dem ersten Gipfel in diesem Format auch eine Stärkung der europäischen Position in der Region. Geleitet wird die Konferenz von EU-Ratspräsident Tusk und dem ägyptischen Präsidenten Sisi.