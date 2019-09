Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße strahlte am 19. Mai plötzlich doppelt so hell wie auf allen übrigen Aufnahmen, die in den vergangenen 24 Jahren gemacht wurden.

Das haben Messungen der Universität von Kalifornien gezeigt. Eine Erklärung dafür gibt es noch nicht. Die Astronomen rätseln. Der Helligkeitsausbruch könnte ein Zeichen dafür sein, dass Materie in den Schwerkraft-Strudel des Schwarzen Lochs gezogen wird. Wenn das passiert, erhitzt sie sich und leuchtet auf.



Diese Materie könnte aus einem großen Asteroid oder aus Gaswolken bestehen, die zwischen den Sternen existieren. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Sterne, die das Schwarze Loch in der Milchstraße umkreisen, ihm möglicherweise zu nahe gekommen sind, und ein Teil ihrer Gashülle förmlich eingesogen wurde.



Das Objekt ist 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt – gefährlich werden kann es unserem Planeten also nicht.