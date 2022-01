Auf ihrem Parteitag wählen die Grünen eine neue Spitze. Sie können damit "einen Aufbruch schaffen", meint Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. (picture alliance/dpa/Stefan Puchner)

Mit dem Wissen von heute würde man solch einen Beschluss nicht mehr fassen, sagte Urbatsch in Berlin bei der Vorstellung des Partei-Haushalts. Interne Kritik daran sei nachvollziehbar und berechtigt. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Untreue gegen den gesamten Bundesvorstand, der seinerzeit die Entscheidung traf und auch selbst profitierte. Den Corona-Bonus in Höhe von 1500 Euro pro Person bekamen im vergangenen Winter alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünen-Bundesgeschäftsstelle. Auch die stellvertretende Vorsitzende Lang fasste den Beschluss mit. Sie stellt sich am Nachmittag zusammen mit dem Außenpolitiker Nouripour als Teil der neuen Doppelspitze zur Wahl.

