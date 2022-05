Wetter

Schauer im Nordosten und an den Alpen, sonst freundlich, 14 bis 27 Grad

Das Wetter: Im Nordosten und an den Alpen wechselnd bewölkt und Schauer. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken, im Südwesten auch länger sonnig. Höchstwerte 20 bis 27 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein, an den Küsten kühler. Morgen im Norden und Nordosten wechselnd bewölkt und zur See hin einzelne Schauer. Im Westen, Süden und großen Teilen der Mitte viel Sonne. 22 bis 27 Grad.

21.05.2022