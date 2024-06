Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Vielerorts sonnig. In der Nordwesthälfte und später auch im Osten Schauer. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. Morgen im Norden und Westen sowie Teilen der Mitte gebietsweise Regen. Im Süden und Osten neben Wolkenfeldern länger Sonnenschein. 20 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vom Westen in den Norden und Nordosten ausgreifende starke Bewölkung und schauerartige, teils gewittrige Starkregenfälle. Vom Südwesten bis in den Osten Unwettergefahr! Im Süden und Südosten viel Sonne und meist trocken. 20 bis 31 Grad.

