Die Vorhersage:

Wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder Gewitter. Am Nachmittag von Westen her Auflockerungen und nachlassende Niederschläge. Höchstwerte 13 bis 22 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte zeitweise Schauer. Temperaturen 18 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch verbreitet Schauer, im Westen etwas Sonne. 17 bis 24 Grad.

