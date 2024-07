Wetter

Schauer oder Gewitter, im Norden und Nordwesten wechselnd bewölkt, teils sonnig

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Schauer und Gewitter. Im Nordwesten auch wechselnd wolkig, später niederschlagsfrei. Tiefstwerte 19 Grad in Südostbayern, zehn Grad in der Eifel.

27.07.2024