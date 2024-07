Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am Tage im Osten und Süden zunächst noch stärker bewölkt mit schauerartigem, vereinzelt gewittrigem Regen. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen zwischen 20 Grad an der Nordsee und 28 Grad an Ober- und Hochrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten heiter bis wolkig, sonst vielfach sonnig und trocken. Von der Nordsee bis zur Oder 20 Grad bis 25 Grad, sonst 24 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.