Wetter

Schauer oder Schnee, im Westen und Südosten sonnige Abschnitte, 0 bis 6 Grad

Das Wetter: In der Nordosthälfte Schauer, teils bis in tiefe Lagen Schnee oder Graupel. Länger sonnig und trocken vom Westen bis in den Südosten. Später im Südwesten und Süden aufkommender Schneefall. Höchstwerte 0 bis 6 Grad, im höheren Bergland Dauerfrost. Morgen weiter wechselhaftes Schauerwetter, vereinzelt Graupelgewitter. An der Nordsee Schauer, sonst oft Schneeregen oder Schnee. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.