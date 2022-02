Wetter Schauer und Gewitter, 3 bis 9 Grad

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, wiederholt Regen-, Schnee- oder Graupelschauer, örtlich kurze Gewitter. Höchstwerte zwischen 3 Grad im Vogtland und 9 Grad am Oberrhein. Morgen von Nordwesten her auflockernd, später teils sonnig und trocken. In der Südosthälfte gebietsweise stark bewölkt, vor allem an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen noch etwas Schnee. Zum Abend auch dort einige Auflockerungen. Höchsttemperaturen zwischen 2 und 9 Grad, in einigen Hochlagen Dauerfrost.

25.02.2022