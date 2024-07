Wetter

Schauer und Gewitter, am Tag vor allem im Osten mit Unwetterpotential

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Südwesten aufkommende Schauer und teils kräftige Gewitter, im Verlauf bis zur Mitte vorankommend. Sonst meist trocken. 19 bis 11 Grad. Am Tage Gebietsweise kräftige Schauer und starke, teils auch schwere Gewitter, vor allem in der Osthälfte mit Unwetterpotential durch heftigen Starkregen und Hagel. Dazwischen wechselnd, teils auch stark bewölkt. Im Nordwesten 17 bis 22 Grad, sonst 24 bis 30 Grad mit den höchsten Werten im Osten.