Regenwetter (Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Die Vorhersage:

Wechselnde Bewölkung mit Schauern und Gewittern. An der Nordsee sowie im Süden und Südosten längere Zeit heiter und nur geringe Niederschlagsneigung. In Alpennähe ab dem Nachmittag einzelne kräftige, mitunter auch unwetterartige Gewitter. Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf vor allem im Norden und in Alpennähe auflebende Schauer und Gewitter. Örtlich Starkregen möglich. Im Süden und Südosten gebietsweise größere Wolkenlücken. Temperaturen 21 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Nordosten heiter bis wolkig und weitgehend trocken. In der Mitte einzelne Gewitter, teils mit Starkregen und Hagel. Im Südwesten und Süden bewölkt mit Regen. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.