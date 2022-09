Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Westen und Südwesten Schauer und Gewitter. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen. Im Nordosten und Osten teils gering bewölkt, im Südosten örtlich Nebel. Tiefstwerte 17 bis 10 Grad. Am Tag wechselnd oder stark bewölkt, von Westen her teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen. Nordöstlich der Elbe bis zum Nachmittag verbreitet heiter. Temperaturen von 20 Grad an der See bis 28 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag bewölkt mit Schauern und Gewittern, später im Westen und Süden nachlassend. 19 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.