Das Foto zeigt die Stadt Köln mit dem Dom, darüber ein Mix aus blauem Himmel und Wolken. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Im Norden, Osten und in der Mitte Deutschlands Schauer, am Nachmittag auch starke Gewitter. Von Westen auflockernde Bewölkung, besonders im Süden und Südwesten teils längere Zeit sonnig. Höchstwerte 21 bis 33 Grad. Am morgigen Dienstag an der Nordsee und im Osten bewölkt, aber weitgehend trocken. Sonst teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. 21 bis 36 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch zunächst wechselhaft mit Schauern, später zunehmend trocken. Höchstwerte 20 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.