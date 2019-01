Der Schriftsteller Navid Kermani kritisiert die Berufung von Carl Philip von Maldeghem zum neuen Chef des Kölner Schauspiels.

In einem Beitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" schreibt Kermani, mit dieser Entscheidung schreibe sich die Stadt selbst ab vom überregionalen Theaterleben. Er kenne viele Theaterleute in Deutschland, und da gebe es nur ein allgemeines Kopfschütteln über die Wahl "und, schlimmer noch, Mitleid". Bei Maldeghem handele es sich um einen "bequemen" Kandidaten, offenbar sei es den Verantwortlichen vor allem darum gegangen, "Krach und Krawall" zu vermeiden.



Carl Philip von Maldeghem ist derzeit Intendant des Salzburger Landestheaters, davor war er Intendant in Stuttgart. Ab der Spielzeit 2021/22 soll er das Schauspiel Köln leiten. Das hatte Oberbürgermeisterin Reker in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Sie lobte ihn als "über zwei Jahrzehnte hinweg absolut erfahrenen Intendanten" und innovativen Regisseur mit großen internationalen Kontakten.



Der Friedenspreisträger Navid Kermani wurde in Siegen geboren, lebt aber seit vielen Jahren in Köln.