Schauspieler Clarence Gilyard Jr. 2018 beim Besuch der Messe "Comic Con" in Dortmund. (Nicole Kubelka / Geisler-Fotopress / Nicole Kubelka)

Der 1955 im US-Bundesstaat Washington geborene Gilyard hatte in den achtziger Jahren erste Rollen in Hollywood bekommen. Unter anderem spielte er in Fernsehserien wie "Trio mit vier Fäusten", "Matlock" oder "Walker, Texas Ranger" mit. Im Kino war Gilyard als Pilot in "Top Gun" oder als Computerexperte in dem Actionfilm "Stirb Langsam" an der Seite von Bruce Willis zu sehen.

Ab den 2000er Jahren konzentrierte er sich hauptsächlich auf die Universität.