Der Schauspieler Dieter Mann 2003 bei einem Rezitationsabend im Deutschen Theater Berlin (dpa / picture alliance / Claudia Esch-Kenkel)

Dies meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf dessen Ehefrau in Berlin. Der Schauspieler war von 1964 bis 2006 festes Mitglied im Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Zwischen 1984 und 1991 war er dessen Intendant.

Mann spielte in zahllosen Film- und Fernsehproduktionen mit, etwa dem Kriegsdrama "Der Untergang". Außerdem arbeitete er als Hörspielsprecher.

Der Bundesverband Schauspiel zeichnete Dieter Mann 2020 für sein Lebenswerk aus. "Seine Liebe zur Genauigkeit und zum Denken", so hieß es damals, machten ihn zum Publikumsliebling. Gelobt wurde sein sensibles und analytisches Spiel.

