Der Schauspieler Dieter Schaad ist tot. (Horst Galuschka / dpa / Horst Galuschka)

Wie seine Agentur bestätigte, starb er im Alter von 96 Jahren in seiner Geburtsstadt Wiesbaden. Schaad war unter anderem als Darsteller in der ARD-Serie "Lindenstraße" bekannt. Insgesamt stand er in mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Zuletzt wirkte er bei der Krimireihe "Tatort" mit.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.