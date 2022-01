Gaspar Ulliel war auch international bekannt - nun ist der Schauspieler im Alter von 37 Jahren tödlich verunglückt. (picture alliance/dpa/MAXPPP)

Das teilte seine Familie mit. International bekannt wurde Ulliel durch seine Rolle in "Hannibal Rising - Wie alles begann" aus dem Jahr 2007. Zu Beginn seiner Karriere erhielt er einen César als bester Nachwuchsschauspieler für seine Rolle in dem Weltkriegsdrama "Mathilde - Eine große Liebe". 2017 wurde Gaspard Ulliel als bester Hauptdarsteller mit einem César ausgezeichnet, für "Einfach das Ende der Welt" an der Seite von Marion Cotillard und Léa Seydoux.

