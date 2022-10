Der Schauspieler Günter Lamprecht beim Filmfest München 2017. (imago/Sven Simon/FrankHoermann)

Das teilte seine Agentin mit. Lamprecht hatte seinen Durchbruch mit Rollen in den Filmen "Die Ehe der Maria Braun" und "Berlin Alexanderplatz" von Rainer Werner Fassbinder. In den 90er Jahren spielte er einen Tatort-Kommissar in Berlin. Eine seiner letzten Rollen war die des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg in der Fernsehserie "Babylon Berlin".

