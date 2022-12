Mit 84 Jahren

Der Schauspieler Hans Peter Hallwachs ist tot. (Robert Schlesinger / dpa-Zentralbi / Robert Schlesinger)

Er spielte in zahlreichen Serien, unter anderem in mehreren Folgen der Krimireihe "Tatort". Er war auch als Hörspielsprecher tätig. Hallwachs begann seine Karriere Anfang der 60er-Jahre im Theater. Später war er auch in vielen Spielfilmen zu sehen. Sein Kinodebüt feierte er 1967 in "Mord und Totschlag" von Volker Schlöndorff. Für seine Rolle in dem Kriminalfilm erhielt er den Bundesfilmpreis. In der Verfilmung des Erich-Kästner-Romans "Fabian" aus dem Jahr 1980 spielte Hallwachs die Titelrolle.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.