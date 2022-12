Er starb bereits vor zwei Wochen in Berlin, wie seine Familie mitteilte. Hallwachs zählte zu den meistbeschäftigten Charakterdarstellern im deutschen Fernsehen. Er spielte in zahlreichen Serien, unter anderem in mehreren Folgen der Krimireihe "Tatort". Hallwachs wurde 84 Jahre alt.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.