Krüger sei plötzlich und unerwartet in Palm Springs gestorben, hieß es. Der in Berlin geborene Krüger, der auch als Schriftsteller tätig war, wurde in den 1950-er Jahren bekannt und spielte in 75 Filmen mit. Nach dem Krieg war er einer der wenigen deutschen Schauspieler, denen eine internationale Karriere gelang. Krüger schaffte den Durchbruch außerhalb Deutschlands in dem britischen Kriegsfilm "Einer kam durch". An der Seite von John Wayne war er in "Hatari!" zu sehen, gemeinsam mit James Stewart und Peter Finch in "Der Flug des Phoenix".

Krüger wurde im Laufe seiner Karriere mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesfilmpreis und dem Großen Verdienstkreuz.

