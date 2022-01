Der Schauspieler Helmut Becker bei einer Veranstaltung in München 2018 (imago)

Er starb gestern im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin, wie seine Agentur heute mitteilte. Becker spielte in zahlreichen Filmen mit, darunter "ok", "Die Brücke von Arnheim" und "Soko München". Mehrfach arbeitete er mit Regisseur Michael Verhoeven zusammen. Becker war auch auf der Theaterbühne zu sehen. Kulturstaatsministerin Roth würdigte ihn als "wunderbaren Schauspieler" und "klugen Kopf".

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.