Der schwedische Schauspieler Max von Sydow ist tot.

Er starb gestern im Alter von 90 Jahren, wie seine Frau der Zeitschrift "Paris Match" sagte. Der internationale Durchbruch gelang ihm in Filmen seines Landsmanns Ingmar Bergmann. Anschließend spielte von Sydow in amerikanischen Produktionen wie "Der Exorzist", "Flash Gordon" und "Minority Report". Für seine Rolle in "Pelle, der Eroberer" wurde er für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Von Sydow war seit 2002 französischer Staatsbürger.